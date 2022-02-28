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  • Kiev Büyükelçisi ilk kez 24 TV'ye konuştu: Tahliyelerde bütün özeni gösteriyoruz
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Kiev Büyükelçisi ilk kez 24 TV'ye konuştu: Tahliyelerde bütün özeni gösteriyoruz

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türklerin tahliyesinin gerçekleştirildiği tren istasyonunda son durumu ilk kez 24 TV'ye anlattı. Güldere, 'Zaten karayoluyla gidenler olsun bu seferlerle gidecek olanlar olsun hepsinin güven içinde intikali için azami tedbir alınıyor, gerekli bütün özen gösteriliyor. Trenin varacağı noktada arkadaşlarımız hazır bekliyorlar. Sınırın öbür tarafında diğer ekiplerimiz var.' dedi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 20:38 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:46
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'daki tahliyelere ilişkin ilk kez 24 TV'den Adem Hançer'e açıklamalarda bulundu.

Tahliye saat 19'da Kiev garından ayrılacak trenle başladı. Büyükelçinin yaptığı duyurunun ardından vatandaşlar yavaş yavaş tren garına gitti ve 3. numaralı perondan tren hareket etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz için Ukrayna için kardeşlerimiz soydaşlarımız için zor bir süreç oluyor. Biz bu süreç zarfında vatandaşlarımızın öncelikle can güvenliklerini gözettik. Bir yandan da bu sıkıntılı ortamdan vatandaşlarımızı kardeşlerimizi nasıl çıkarabileceğimizi ölçüp biçmeye çalıştık. Otobüslerle başladık, nasıl hızlanabiliriz diye de planlamaya devam ettik. Maalesef tabi bizim için en zor olan unsur, hava sahasının kapalı olmasaydı. Uçakla tahliye maalesef yapamadık. Bugün maalesef yine çok zor güvenlik koşulları altında hem Harkov'dan hem Kiev'den bu tren seferlerini organize ettik. İnşallah bu sayede bu iki şehirde en zor durumda olan vatandaşlarımızın Ukrayna'dan çıkışını sağlayacağız. Zaten karayoluyla gidenler olsun bu seferlerle gidecek olanlar olsun hepsinin güven içinde intikali için azami tedbir alınıyor, gerekli bütün özen gösteriliyor. Trenin varacağı noktada arkadaşlarımız hazır bekliyorlar. Sınırın öbür tarafında diğer ekiplerimiz var. Onun ötesinde de zaten yurdumuz var. İnşallah herkese güvenli seyahatler diliyorum."

  • Türkiyenin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere
  • Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere
  • ukrayna

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