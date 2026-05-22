Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra geri döndü, CHP karıştı! Yedek parti iddiası

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin CHP'li üyelerin açtığı davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararını açıkladı. Mahkeme, söz konusu kurultayın parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirildiğine hükmederek, yapılan seçimi 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) sebebiyle iptal etti. Özgür Özel ve parti organlarının tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi.

SONRAKİ KARARLAR GEÇERSİZ

Mahkeme ayrıca, bu tarihten sonra yapılan tüm kurultayların ve alınan kararların da geçersiz olduğuna hükmetti. 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verildi.

OYLA MENFAAT SAĞLANDI

Kararda, delege iradesinin yönlendirildiği, seçim süreçlerinde demokratik ilkelerin ihlal edildiği ve kamu düzenine aykırılık oluştuğu vurgulandı. MASAK raporları, kurum yazışmaları ve fezlekelerin birlikte değerlendirildiğinde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme sözü verildiği, adaylık ve siyasi görev vaatlerinde bulunulduğu gibi çeşitli menfaatlerin sağlandığı kanaatine ulaşıldı.

GİZLİLİK İHLAL EDİLDİ

Kararda ayrıca bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekerek göndermelerinin istendiği, bu durumun gizli oy ilkesini zedelediği belirtildi. Parti içi seçimlerin demokratik esaslara uygun olmasının anayasal zorunluluk olduğuna dikkat çekildi.

Kılıçdaroğlu, yaşanan gerginlik üzerine Özgür Özel'i telefonla aradı, ancak Özel telefona çıkmadı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: CHP, KİŞİSEL İKBAL ARAYANLARIN MÜCADELE ALANI DEĞİLDİR

İlk tepkisi "CHP ve Türkiye için hayırlı olsun" olan Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra X hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "CHP kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracağız. Herkesi sükûnete ve ortak akla davet ediyorum" dedi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Süreç 'keşkeler' üzerinden değil, sorumluluk ve samimiyet anlayışıyla yürütülmelidir. Bu kapsamda önceki dönem parti meclisi üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarıyla tam uyum ve iş birliği içinde çalışacağız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır."

VEKİLLER EVİNE GİTTİ: EMRİNDEYİZ

Kılıçdaroğlu'nun evine giden CHP Milletvekili Mahir Polat, görüşme sonrası açıklama yaptı, "CHP, Türkiye'nin sorunlarına eğilen bir parti haline dönecektir" dedi. İzmir Milletvekili Hüseyin Yıldız da "Bugünden itibaren sayın Kılıçdaroğlu'nun emrinde olarak yola devam edeceğiz. Hiç kimse bu partiyi terk edip gitmez" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ: UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ

CHP'ye 'Butlan' davasını açan Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, karar sonrası "CHP sevdalıları, bugünü bir umudun yeşerdiği milat olarak kabul etmeli, partiyi Türkiye'yi yönetebilecek kabiliyete ulaştırmak için bütünleşmelidir" dedi.

YAVAŞ: SÜKUNETLE KONGRE YAPILMALI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Sükunet' çağrısı yaptı. Yavaş, "Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, sükunetle atlatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket edip partinin iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı almasıdır" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, kararla CHP kulisleri hareketlendi. 120'ye yakın milletvekilinin partide kalacağı, genel başkanlıktan alınan Özgür Özel yönetiminin ise adresinin Ekim Partisi olacağı değerlendiriliyor. İkinci iddia ise; yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu CHP'den ayrılacak, Özel ise CHP'de kalacak. Mevcut yönetim, genel merkezi terk etmememe kararı aldığı için Kılıçdaroğlu'na TBMM'de makam tahsis edilecek ve Kılıçdaroğlu bir süre CHP'yi Meclis'ten yönetecek. Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı ise il ve ilçe teşkilatlarını değiştirmek için seçim yapmak olacak. Öncesinde ise disiplin sürecini işletecek. Arınma çağrısında olduğu gibi adı yolsuzluk ve rüşvet ile anılan isimleri tek tek partiden ihraç edecek.

HAKARET EDİP FOTOĞRAFINI PARÇALADILAR

Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde gerilim zirveye ulaştı. Kararın duyulmasıyla birlikte parti binası ve çevresinde toplanan kalabalık ile görevliler arasında arbede yaşandı. Çok sayıda basın mensubu, parti görevlileri ve bazı gruplar tarafından zor kullanılarak bina dışına çıkarıldı.

Bina dışında toplanan kalabalık grup ise "Hain Kemal, satılmış Kemal" sloganları attı. Bina içine giren bazı partililer, eski genel başkanların tabloları arasındaki Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirip parçaladı ve üzerine bastı. Gerilimin sokaklara taşması üzerine emniyet güçleri genel merkez binası önündeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

ÖZEL: 'TESLİM OLMAMAYI VADEDİYORUM'

'Mutlak butlan' kararı sonrası Özgür Özel, "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum" ifadelerini kullandı. Özel daha sonra "Biz buradayız. İlk itirazımızı Yargıtay'a yaptık. YSK'ya da başvuracağız" açıklaması yaptı.

