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  • Kılıçdaroğlu 31 Mart'taki hezimeti gördü! ''Seçime kadar susun'' talimatı
Güncel

Kılıçdaroğlu 31 Mart'taki hezimeti gördü! ''Seçime kadar susun'' talimatı

CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yönetimin 31 Mart'ta alacağı hezimeti gördü. Kurultay hazırlıklarına başladığı öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarına seçime kadar konuşma yasağı getirdiği öğrenildi.

Yeni Şafak26 Şubat 2024 Pazartesi 08:40 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu 31 Mart'taki hezimeti gördü! ''Seçime kadar susun'' talimatı
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Değişim vaadiyle kurultayda yetki alan yeni CHP yönetimi, yaklaşan yerel seçim öncesi çok parçalı yapıya büründü. Belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde yaşananlar CHP'yi ağır yaraladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölge başkanlığı da parti içindeki rahatsızlığı yükseltti. Süreci, şimdilik izlemekle yetinen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yönetimin 31 Mart'ta alacağı hezimeti gördü.

Kurultay hazırlıklarına başladığı öğrenilen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki başarısızlığı kendisine mal eden İmamoğlu ve Özgür Özel cephesinin 31 Mart'taki olası başarısızlığı da kendisine mal edebileceğinden hareketle önlem aldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yakın kurmaylarına seçime kadar parti içi meselelerle ilgili konuşma yasağı getiren Kılıçdaroğlu, tartışmalardan uzak kalınmasını ve CHP karşıtı bir pozisyon alınmamasını istedi.

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