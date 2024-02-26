Değişim vaadiyle kurultayda yetki alan yeni CHP yönetimi, yaklaşan yerel seçim öncesi çok parçalı yapıya büründü. Belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde yaşananlar CHP'yi ağır yaraladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölge başkanlığı da parti içindeki rahatsızlığı yükseltti. Süreci, şimdilik izlemekle yetinen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yönetimin 31 Mart'ta alacağı hezimeti gördü.

Kurultay hazırlıklarına başladığı öğrenilen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki başarısızlığı kendisine mal eden İmamoğlu ve Özgür Özel cephesinin 31 Mart'taki olası başarısızlığı da kendisine mal edebileceğinden hareketle önlem aldı.

Yakın kurmaylarına seçime kadar parti içi meselelerle ilgili konuşma yasağı getiren Kılıçdaroğlu, tartışmalardan uzak kalınmasını ve CHP karşıtı bir pozisyon alınmamasını istedi.