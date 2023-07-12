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Kılıçdaroğlu 'akıl hocası' Rasim Bölücek'den vazgeçemedi

Seçim hezimeti sonrası sayısı 80'i bulan danışman kadrosunun görevine son veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, en tartışmalı danışmanı Rasim Bölücek'ten vazgeçmediği öğrenildi. Danışmaların bazılarının görevde olmasından CHP'li üst düzey isimlerin de rahatsız olduğu ifade edildi.

Yeni Şafak12 Temmuz 2023 Çarşamba 08:04 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu 'akıl hocası' Rasim Bölücek'den vazgeçemedi
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Seçim yenilgisinin ardından sürpriz bir şekilde sayısı 80'i bulan danışman kadrosunun görevine son veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'akıl hocası' Rasim Bölücek'den vazgeçemedi. Danışmaların bazılarının görevde olmasından CHP'li üst düzey isimler de rahatsız. Yeni Şafak'ın haberine göre, Partide üst düzey yöneticiler, Kılıçdaroğlu'nun bu tasarrufu için "Genel Başkan'ın takdiri böyle oldu. Görevden alınmış olup yeniden görevine devam eden danışmalar mevcut" demekle yetindi.

Kılıçdaroğlu'nun en eski danışmaları arasında olan Bölücek 2010 yılında CHP'ye geçmişti. Bölücek, bir süredir Kılıçdaroğlu'nun beyin takımında yer alıyor. Bölücek 15 Temmuz'un akıl hocalarından Enver Altaylı'ya yakınlığıyla biliniyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL FORMÜL: DEMİRTAŞ'I BIRAK, AB'YE GİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'nin yolunun Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Selahattin Demirtaş'tan geçtiğini söyleyerek, bir kez daha serbest bırakılmalarını istedi. CHP lideri, partisinin Meclis Grubu toplantısında konuştu. AB'nin demokratik standartlarını yerine getirilmeden AB'ye girilemeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Demokrasinin, AB'nin yolu Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, bunlardan geçiyor. Bunları serbest bırakacak mısın? Yine AB'nin yolu Demirtaş'tan, Emine Şenyaşar'dan geçiyor. Bunları yapacağına söz verdin mi? AB'nin yolu Diyarbakır'da tutuklu gazetecilerden, Cumartesi Anneleri'nden geçiyor" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu "Diyarbakır Anneleri neyse, Cumartesi Anneleri de odur. Bütün annelerin başımın üstünde yeri vardır" dedi.

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