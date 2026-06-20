Türkiye genelinde 2 bin kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette ilk sırayı yüzde 33,1 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sırada CHP yüzde 30,9 oy oranında kaldı. CHP'yi yüzde 9.2 oy oranı ile takip eden DEM Parti üçüncü sıraya yerleşirken; yüzde 8.3 puan alan MHP, dördüncü sıraya gerileyerek DEM Parti'nin arkasında kaldı. İYİ Parti yüzde 5,8 ile yüzde 7 seçim barajının belirgin biçimde altında kaldı.

Anahtar Parti yüzde 3,2, Zafer ve Yeniden Refah partileri ise yüzde 2,9'ar oranla ölçüldü. Geçtiğimiz ay SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette; AK Parti yüzde 32.3, CHP ise yüzde 31.4 oy oranına sahipti.