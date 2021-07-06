6 Temmuz 2021 Salı 16:36 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 16:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti seçmenini hedef aldı.

Daha önce çiftçileri "İki elim yakanızda" ve öğretmenleri de "Siz hoca falan değilsiniz" diyerek AK Parti'ye oy verdikleri için hedef alan Kılıçdaroğlu, şimdi de AK Parti'ye oy vermenin "günah olduğunu" savundu.

"HALA OY VERİYORSAN GÜNAH İŞLİYORSUN"

Kılıçdaroğlu, "İsraf haram değil mi? Haram. Günah değil mi? Günah. AK Parti'ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime sesleniyorum. Eğer israf haramsa sen gidip hala AK Parti'ye oy veriyorsan sen de günah işliyorsun" ifadelerini kullandı.