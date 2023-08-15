Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı sözler: Atatürk'e kini var

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki "koltuk" kavgası sürerken İmamoğlu "İstanbul'a mühürlüyüm" diyerek geri adım attı.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'den ihraç edilen ve Kılıçdaroğlu'na muhalifliğiyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan da çarpıcı açıklamalar geldi.

İLK KEZ AÇIKLADI

Özcan "İlk kez söylüyorum" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ten hoşlanmadığını ifade etti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN, ATATÜRK'E KARŞI KİNİ VAR"

TV100 canlı yayınında konuşan Özcan "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. Dersim'de bir harekat yapılıyor. Hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayanlar 'Dersim Katliamı' diyor. Bir bölgede ayaklanma olmuş, buna müdahale ediyorsun. Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

"HOŞLANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Özcan ayrıca "Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum." diye ekledi.