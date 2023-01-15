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Kılıçdaroğlu haklarını isteyen işçilerin seslerine kulaklarını tıkadı!

Sürekli olarak hak, hukuk adalet naraları atıp helalleşmeden bahseden Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve kendisiyle görüşmek isteyen bir grup işçiyi görmezden geldi. Zam talebiyle slogan atan işçiler, Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından yaka paça bölgeden uzaklaştırıldı.

15 Ocak 2023 Pazar 18:33 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu haklarını isteyen işçilerin seslerine kulaklarını tıkadı!
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Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Bornova ve Karabağlar ilçelerindeki temel atma törenlerine katıldı.

Çiğli Belediyesine ait ÇİBEL Şirketi çalışanları da törenlerdeydi. İşçiler, belediye yönetiminin haklarını vermediğini öne sürdü.

ÇAĞRILARA KAYITSIZ KALDILAR

Zam taleplerini Kılıçdaroğlu sahnedeyken duyurmaya çalıştılar ancak CHP lideri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, alandan yükselen protesto seslerine kayıtsız kaldı.

Kılıçdaroğlu'ndan bekledikleri yanıtı alamayan belediye işçileri, törenin ardından CHP Genel Başkanı'nın içinde bulunduğu araca yöneldi.

Ancak bu kez de koruma engeliyle karşılaştılar. Çiğli Belediyesi işçileriyle korumalar arasında kısa süreli arbede çıktı. İşçilerle görüşmeyen Kılıçdaroğlu, daha sonra tören alanından ayrıldı.

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