Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Nisan Pazar günü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Ancak öyle bir ifade kullandı ki, "hançeri çıkarıp sapladı" yorumları yapıldı. İşte o açıklama ve Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajların video analizi...

KEMAL KILIÇDAROĞLU O HANÇERİ ÇIKARDI

Kılıçdaroğlu genel başkanlığı sonrasında ekranlarda "Sırtımda hançerlerle yürüdüm." dedi.

Özel-İmamoğlu ikilisinin organizasyonu ile kurultayda devrilen CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o hançeri çıkardı. Ve öyle bir sapladı ki, CHP'yi salladı.

Kılıçdaroğlu son olarak 3 Nisan Perşembe günü CHP'nin yapılacak kurultayına ilişkin "Aday olmama kararımın nedeni, 'aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir, çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu mesajının adresi çok netti. Peki ama öyleyse neden İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından apar topar İstanbul'a geldi. İmamoğlu'nun evinin önünde "Biz 100 yıllık bir partiyiz, sıradan bir parti değiliz, mücadele partisiyiz, savaş ortamında kurulmuş bir partiyiz. Mücadelemizi de bu çerçevede yapacağız, bu çerçevede bir mücadele olmazsa sonuç alamayız." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Yavaş ve Kılıçdaroğlu 26 Mart'ta Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Marmara Cezaevi'ndeki ziyaret sonrasında, "Biraz sohbet ettik, konuştuk. Türkiye meselelerini konuştuk, Orta Doğu'yu konuştuk, kendisi bazı notlar aldı. Zaten bir defteriyle gelmişti, kalemiyle gelmişti." diye konuştu.

Yani ne evin ne de cezaevi önünde, "İmamoğlu'na kefilim, yolsuzluk, usulsüzlük yoktur" demedi.

Bu yüzden sosyal medyadan paylaştığı "Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" mesajı çok ses getirdi. Ve bu mesaj aslında akıllara eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamasını getirdi.

Akşener o konuşmasında, "Seçilmesine vesile olduklarımızın hırsız olduğunu anladığımızda içimize çöken acıyı anlatamam." demişti.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun ziyaretine ilişkin dikkat çekici bir olay daha yaşandı.

Kılıçdaroğlu, cezaevi önünde yaptığı açıklamada bir hafta sonra İmamoğlu'nu tekrar ziyarete geleceğini söylemişti. Ancak o ziyaret hiç olmadı. Ayrıca "Gizli tanıkların kimliği ortaya çıktığında çok şaşıracaksınız" ifadesi de İstanbul'daki akçeli işlerden duyduğu rahatsızlığın bir yansımasıydı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin ise, "Kurultayla ilgili şaibe iddiaları var çıkıp yok bunlar denilmesi lazımdı." dedi.

Peki, düne kadar "Ben bugüne kadar hiçbir genel başkanlığa, adaylığa talibim demedim. Kurultay kimi seçerse doğru olan odur" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu neden aday olmadı?

CHP kulislerine göre iki sebebi var.

Birincisi, partinin içine düştüğü zor durumdan faydalanıyormuş gibi görünmek istemiyor.

İkincisi, 600 delegenin imzasının toplanamamış olması.

İMAMOĞLU, ÖZEL'İ DE AŞAĞI ÇEKERSE

Kılıçdaroğlu bu kurultayda kaybetmesi durumunda tarih olacağını biliyor. Bu yüzden Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu ziyarete, cezaevine birlikte gittiği Mansur Yavaş gibi şartların olgunlaşmasını, Özel'in kendi kendini bitirmesini bekliyor olabilir.

Kılıçdaroğlu yargılama sürecinde İmamoğlu'nun kendisiyle birlikte kefili Özel'i de aşağıya çekeceğini düşünüyor. Sadece şartların olgunlaşmasını bekliyor.

Yani tüm mesele CHP koltuğu için verilen mücadeleyle ilgili. Bu süreçte olansa sokağa çıkıp, polisle çatışıp hapse düşen gençlere oluyor.

ERDOĞAN TÜM BUNLARI ANLATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'deki yolsuzluklara ilişkin 20 Mart'ta "Aynı şekilde, deseler ki 'Kardeşim, belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ve karmaşık ilişki yok.' Bunu da yine işin erbabı vasıtasıyla ve hukuki deliller ışığında konuşup tartışmak mümkün ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar." demişti.

"TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKENLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı konuşmasının devamında ise, "Kamuoyu önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun parti içi çekişmede rakip eledikleri için kapalı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıkları da ortadadır" sözlerini kullanmıştı.

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