Kılıçdaroğlu ile gizli pazarlığı itiraf etti: MİT ve 3 bakanlığı bize verecekti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaşanan pazarlığı anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı Zafer Partisi'ne vereceğini belirten Özdağ, kendisinin de İçişleri Bakanı olacağını söyledi.

GİZLİ MUTABAKAT YAPMIŞLAR

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" dedi.

Kamuoyuna açıklananın aksine gizli bir mutabakat olduğunu itiraf eden Özdağ, "O açıklanmadı. Ben de şimdiye kadar hiç açıklamadım. MİT Başkanlığı sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakata vardı." ifadelerini kullandı.

'İÇİŞLERİ BAKANI OLACAKTIM'

Özdağ, "Peki siz hangi görevde olacaktınız?" sorusuna "Ben İçişleri Bakanı olacaktım"; diğer iki bakanlığın hangileri olduğunu ise "Şu anda artık önemli değil" yanıtını verdi.