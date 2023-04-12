Kılıçdaroğlu ile HDP arasında kirli pazarlık! ''Meclis'te Kürdistan'a özerkliği konuşacağız''

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşık 1 ay kaldı. Seçim sürecinde 7'li koalisyon tarafından ortak aday olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişme sonrası soluğu Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin yanında almış ve desteklerini alabilmek için pazarlık masasına oturmuştu. Pazarlık sonrası HDP Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken, Kandil'den de terör örgütünün liderleri peş peşe açıklamalarla CHP liderine destek olmuştu. Kılıçdaroğlu'na açıklanan desteklerin ardından pazarlık masasında neyin konuşulduğu kamuoyunda tartışma konusu olurken, HDP'ye verilen vaatler de gün yüzüne çıkmaya başladı

KILIÇDAROĞLU'NUN ORTAKLARINDAN MECLİS'TE KÜRDİSTAN'A ÖZERKLİK ÇALIŞMASI

HDP'nin Van milletvekili adayı olan Sinan Çiftyürek, TBMM'de "Kürdistan'a özerklik" için çalışacaklarını söyledi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Yeni Yaşam'a açıklamalarda bulunan Çiftyürek, 'Öz itibari ile 'Kürdistan'a özerklik Türkiye'ye demokrasi' diyor. Kürdistan'a özerklik deyince içini dolduruyor. Kürt meselesi (Meclis'te) tüm boyutları ile konuşulsun.' dedi.

FEDERASYON TALEBİ

İttifakın seçim deklarasyonu ile ilgili olarak sorulan "Öne çıkan taleplerden biri Kürtlere statü verilmesiydi. İttifak nasıl bir statü talep ediyor?" sorusunu cevaplayan Çiftyürek, "Deklarasyon öz itibari ile 'Kürdistan'a özerklik Türkiye'ye demokrasi' diyor. Kürdistan'a özerklik deyince içini dolduruyor. Sadece kültürel haklarla olmaz. Kürdistan'ın iki parçasında federasyon varsa en büyük parçada kültürel haklar olmaz. Dolayısıyla deklarasyonumuz çıtayı yükseltti. Kürt meselesi Meclis'e gelecekse, biz Meclis'ten gelmesinden yanayız. Kürt meselesi tüm boyutları ile konuşulsun. Kürt yoktur diyorlardı. Şimdi geldikleri nokta 'Kürt vardır Kürdistan yoktur.' İyi de Kürtler uzaydan mı geldi! Toprağı ve vatanı olmayan bir millet olur mu?" ifadelerini kullandı..

"KILIÇDAROĞLU KANDİL'LE MÜZAKEREYE MECBUR"

Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi..

Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinde Yeşil Sol Parti ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın rol sahibi olacağını dile getiren Çandar, "Anayasanın değişmesi lazım, bazı adımların atılması için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir muhalefete de ihtiyacı olacak o muhalefet de burası. O bakımdan tekrar dönersek mecbur öyle olacak" diye konuştu..

HASAN CEMAL: BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN GELİYORUZ

Cengiz Çandar'ın "Kılıçdaroğlu ittifakın diyetini ödemeli" algısıyla yaptığı açıklamaların etkileri sürerken topa HDP'nin bir başka adayı Hasan Cemal girdi.

PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren Cemal, "Elbette barış ve demokrasi, elbette adalet ve özgürlük var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Elbette insanları yeniden ekmeğe kavuşturmak var. Türkiye bir krizler ülkesi haline gelmiş durumda. Bu krizler ülkesinde her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız" dedi.