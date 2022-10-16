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  • Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu açılışta yer almıştı! 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıktı
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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu açılışta yer almıştı! 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun açılışını yaptığı Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıktı.

16 Ekim 2022 Pazar 08:47 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu açılışta yer almıştı! 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıktı
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CHP'li İBB yönetiminin İstanbul Hadımköy'de 23 Temmuz'da açtığı Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda 3 aydır üretim yapılmadığı ortaya çıktı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Bu kadar zamandır Halk Ekmek Fabrikası neden ekmek üretmiyor. Hadi üretiyorsanız, ne kadar ekmek dağıttınız. Bu soruları cevaplarsanız iyi olur" ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, tesisin projesinin AK Parti dönemine ait olduğunu, 310 milyon lira finansman ayrıldığını, buna rağmen CHP'li İBB yönetiminin fabrikayı üç yılda tamamlayabildiğini de hatırlattı.

23 Temmuz'daki açılışta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısında ekmek bölüşüp yemişti.

  • Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası
  • AK Parti

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