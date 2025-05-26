CHP'nin şaibeli kurultay davası bugün görüldü. Duruşma 30 Haziran'a ertelendi. Özgür Özel'in görevden alınarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi talebi mahkeme tutanaklarına geçti.

Şaibeli kurultayın yankıları devam ederken, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu cepheleri birbirine girerek ağır ithamlarda bulundu.

"HER YERDE YÜZÜNE TÜKÜRÜLMELİDİR"

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Emrah Gülsunar Kılıçdaroğlu için "Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir" ifadelerini kullanmasıyla tartışmanın fitili ateşlendi.

"KAMU KAYNAĞINI YAĞMALAYAN AHLAKSIZLAR"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Siz onurunuzu ve şerefinizi üç kuruşa satacak kadar haysiyetsizsiniz." diyerek Gülsunar'a tepki gösterirken, CHP eski liderine en yakın isimlerden gazeteci Barış Yarkadaş da, "Yüzüne tükürülecek biri varsa kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlardır!" sözleriyle tartışmayı kızıştırdı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ise kısa ama sert bir çıkışla, "Yüzüne tükürülecek birini arıyorsan dön aynaya bak." dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "onursuzluk", "haysiyetsizlik" gibi ifadeler, sadece kişisel bir düşmanlık değil, aynı zamanda bu ülkenin siyasetine yıllarını vermiş bir isme karşı bilinçli bir itibarsızlaştırma ve aynı zamanda birilerine selam gönderme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP'de bir çok isim Gülsunar'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine çok sert tepki gösterdi.