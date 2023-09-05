İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2023 Salı / 20 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7982
  • EURO
    28,7872
  • ALTIN
    1664.83
  • BIST100
    8147.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'den ilginç tedbir! Skandal sonrası Kılıçdaroğlu'nun aklı başına geldi
Güncel

CHP'den ilginç tedbir! Skandal sonrası Kılıçdaroğlu'nun aklı başına geldi

CHP'ye danışman olarak atanan Perinaz Mahpeyker Yaman, parti içerisinde krize neden oldu. Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret dolu paylaşımları ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun skandalla çalkalanan partisinin MYK'sında yeni atanacak danışmanlar için dikkat çeken bir karar aldığı öne sürüldü.

5 Eylül 2023 Salı 16:03 - Güncelleme:
CHP'den ilginç tedbir! Skandal sonrası Kılıçdaroğlu'nun aklı başına geldi
ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçimlerin ardından karıştı. Genel Merkez'de kriz eksik olmadı. Değişim kavgasının yaşandığı partide şimdi de 'danışman' skandalı patladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın ve aile politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Perinaz Mahpeyker Yaman'ı 'Genel Başkan Danışmanı' olarak atadı. Ancak Perinaz Mahpeyker Yaman'ın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret dolu paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

"ZAVALLI, HAİN, KANI BOZUK..."

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın 'zavallı, hain ve kanı bozuk' yazılı paylaşımları, hem CHP'li vekilleri hem de seçmeni kızdırdı. CHP önce Perinaz Mahpeyker Yaman'ın danışmanlığını yalanladı, ardından 'görevden alındı' açıklaması yaptı. Ancak genel merkezde kendisine ait odası bile bulunan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın danışmanlığıyla ilgili kazan kaynadı. Krizin yaşanmasından günler sonra suskunluğunu bozan Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bir arkadaşım önerdi, paylaşımlarını bilseydim atamazdım" savunması yaptı.

MYK'DA GÜNDEM DANIŞMAN KRİZİ!

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu da danışman kriziyle toplandı... MYK'nın ana gündem maddesinde, yaşanan danışmanlık krizi vardı. CHP'ye yakın gazetecilerin iddiasına göre MYK'da yeni kararlar aldı. Özellikle yeni danışmanlarda benzer sorunların yaşanmaması için ilginç bir tedbir alındı. Danışmanların göreve başlamadan önce sosyal medya hesaplarına bakılacağı vurgulandı. Danışmanların göreve getirilmeden önce Kılıçdaroğlu'na rapor sunulacağı iddiası ortaya atıldı.

  • Perinaz Mahpeyker Yaman
  • CHPye danışman ataması
  • Mustafa Kemal Atatürke hakaret
  • Kemal Kılıçdaroğluna hakaret
  • skandal MYK
  • yeni danışmanlar
  • dikkat çeken karar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.