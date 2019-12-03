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Kılıçdaroğlu 'iş istedi kolu kırıldı' demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında 'İş istedi kolu kırıldı' dediği çocuğun kolunun kırık olmadığı ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin grup toplantısında gündeme taşıdığı, iş istemeye giden çocuğun darp edildiği yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
 
Bir ulusal gazetenin "Belediyeden iş istedi, kolu kırıldı" başlıklı haberini 26 Kasım tarihinde CHP'nin grup toplantısında gündeme taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kolu kırılan" diyerek bahsettiği Emirhan Zengin adlı gencin kolunun kırık olmadığı anlaşıldı.
 
28 Kasım tarihinde Erzurum'da bir kafeteryada kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, söz konusu gencin kollarında herhangi bir alçının olmadığı, eli ve kollarını da rahatlıkla kullandığı tespit edildi. Kamera kayıtlarında arkadaşlarıyla birlikte bir kafeteryaya gelen Emirhan Zengin'in çevresindeki tanıdıklarıyla kollarını da kullanarak şakalaştığı da görüldü. Uzmanlar, "Kolu kırık olan bir gencin tedavisi en asgari bir ay sürmektedir. Alçıdan çıkarılan kolun hareket kabiliyeti son derece kısıtlıdır. Kırık bir kolun tedavisi toplam 3 ayı kapsamaktadır" diye görüş belirtti.

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