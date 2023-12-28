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Kılıçdaroğlu İzmir'de yarışı bıraktı

CHP'de İzmir için yaşanan üçlü rekabet ikiye düşerken mevcut başkan Tunç Soyer'i destekleyen devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekildiği öğrenildi.

Yeni Şafak28 Aralık 2023 Perşembe 08:21 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu İzmir'de yarışı bıraktı
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CHP'de İzmir için yaşanan üçlü rekabet ikiye düştü. İzmir'de hem eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem yeni Genel Başkan Özgür Özel hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi adamını aday göstermek istiyordu. Kılıçdaroğlu, mevcut başkan Tunç Soyer'i, Özgür Özel Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, İmamoğlu ise İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'nin adaylığı için bastırıyordu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Ancak Kılıçdaroğlu "Kentte CHP'nin oyunun düştüğünü" görüşünde olduğu için yarıştan çekildi. Şimdi Özel ve İmamoğlu arasında bir yarış var. Bunun yanında ise Kılıçdaroğlu kentte İmamoğlu'nun istediğinin olmaması için Özel'in adayına sıcak bakıyor. İmamoğlu ise, Gökçe'nin aday olması için baskıya devam ediyor.

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