Kılıçdaroğlu kamp kuracak! Meclis'te ''özel'' takip

Partideki kurmaylarına karşı güven kaybı yaşayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti meclisi ve MYK'daki krizlerin ardından Meclis Grubu'nu sıkı kontrole aldı. Rakibi Özgür Özel'e yakın vekiller de yakın takip listesinde.

Parti Meclisi ve MYK'da yaşanan krizlerin ardından kurmaylarına karşı güven kaybı yaşayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, benzer bir kaygıyı CHP Meclis grubuna karşı da yaşamaya başladı. Milletvekillerini kontrolünde tutmak isteyen Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Büyük Kurultay'a kadar Meclis'te daha çok vakit geçirecek. Meclis'te varlığını daha çok hissettirme kararı alan Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel liderliğe talip olduğu için, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu için TBMM grup yönetimine mesafe koydu.

BİZZAT KORUYACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Diğer Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Burcu Köksal'ı yakınında tutarak CHP grubunu garantiye almak isteyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve değişim yanlılarının etkili olduğu grup bürokrasisinde sürprizlerle karşılaşmak istemiyor. CHP'nin 'mutfaklarından' Meclis grubunun dizginlerini elinde tutmak isteyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin Meclis'teki kozmik odasını değişimcilere karşı bizzat koruyacak. Özel ile 60 milletvekilinin ortak hareket ettiği yönündeki iddialar da Kılıçdaroğlu'nu endişelendiren bir diğer gelişme. Meclis'in kapalı olduğu haftalarda da CHP grubundaki makam odasında mesai yapan Kılıçdaroğlu, milletvekili çalışma kampı öncesinde işi şansa bırakmak istemiyor.

DOĞU'YA DELEGE SEFERİ



Değişimciler karşısında her riski sıfıra indirmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Şanlıurfa'da. Kılıçdaroğlu'nun, Urfa'da kararsız kalan Doğu ve Güneydoğu delegelerini ikna edecek mesajlar vermesi bekleniyor. Şanlıurfa ziyaretini yerel yönetimler üzerine kurgulayan Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe örgütlerinin yöneticilerinin bağlıklarını yoklamak istediği gibi yaklaşan büyük kurultay öncesi delegelerin nabzını da tutmak niyetinde.

RİSKİ SIFIRLAMA ÇABASI

Kılıçdaroğlu, liderliği talip olan Özgür Özel'in TSK'ya iftira atan Tanrıkulu'nu sahip çıkan sözlerinin ardından bölgedeki delegelerin kontrolünü kaybetmemek için de çalışıyor. Tanrıkulu'ndan yana tavır alan delegeyi kendisine yakın tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu, değişimciler karşısında her riski sıfıra indirmek için delegelerini ikna edecek mesajlar verecek.