''Kılıçdaroğlu KKTC'ye davet edilmedi'' iddiasına belgeli cevap

DHA 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:00 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:00

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve CHP grubu arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ile ilgili tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "Kıbrıs'a CHP davet edilmedi" iddiası üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği davetiyeyi Genel Kurul'a gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hafta sonu düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gittiğini hatırlatarak, "Neden başka muhalefet temsilcisi yok?" diye eleştirdi.

CHP'li Altay'a cevap AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan, Engin Altay'ın sözleri üzerine, "Biraz önce Sayın Grup Başkanvekili'nin, 'Neden Sayın Bahçeli ile Erdoğan gitti de bizler gitmedik?' Demesini ben de soruyorum. Oranın resmi davet sahibi Türkiye'nin tanıdığı, kabul ettiği KKTC'nin Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'dı. Biz, Cumhur İttifakı'nın paydaşları olarak onurla gururla o davete icabet ettik. İsterdik ki tüm partilerin genel başkanları da aynı heyecanla aynı gururla o toplantıya katılsaydı. Şunu demek istiyorum: Kıbrıs meselesine, polemikçi bir yaklaşımla 'Uçak vardı, yoktu', 'Sen çağırıldın, ben çağırılmadım' tarzı bir söylemle yaklaşmanın ne Kıbrısımıza ne Meclisimize hiçbir faydası olmayacak. Biz, Cumhur İttifakı'nın paydaşı olan genel başkanlarla gitmekten onur duyuyoruz. Siz de Millet İttifakı'nın paydaşı olan partilerle beraber gelseydiniz, beraber orada olsaydınız. Bu davet sahibi ben değilim ki, biz değiliz ki bilerek soruyorsunuz. O yüzden, Sayın Altay'ın bu ifadesini bir daha gözden geçirmesinde fayda olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Turan konuşmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği davetiyeyi Genel Kurul'a gösterdi.