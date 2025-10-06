CHP içerisinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na yakın isimleri tasfiye eden Genel Merkez, Bolu'daki CHP kampında şoka uğradı. CHP TBMM Grubu'nun Bolu'da gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısına Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 10 milletvekili katılmadı.

GENEL MERKEZE SOĞUK DUŞ

Geçtiğimiz hafta sonu Bolu'da kampa giren CHP'de, 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 10 milletvekili toplantıya katılmayarak Genel Merkez'de soğuk duş etkisi oluşturdu.

İŞTE KATILMAYAN O İSİMLER

Toplantıya katılmayan milletvekilleri; Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Hasan Ufuk Çakır, Tuncay Özkan ve İnan Akgün Alp olarak sıralandı.

DERİN KRİZ BELGELENDİ

Yıldız ve Alp'in hasta olduğu gerekçesiyle toplantıda yer almadığı savunuldu. Genel Merkez'in politikalarına muhalif duruşuyla bilinen söz konusu vekillerinin bu tutumu, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha belgeledi.

GÖZLER 24 EKİM'E ÇEVRİLDİ

