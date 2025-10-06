İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

Kılıçdaroğlu krizi CHP'yi sarıyor! Kritik toplantıya katılmama kararı

CHP'nin Bolu'daki kritik toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 10 isim katılmayarak parti içinde soğuk duş etkisi yarattı. Genel Merkez'in politikalarına muhalif duruşuyla bilinen söz konusu vekillerinin bu tutumu, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha belgeledi.

6 Ekim 2025 Pazartesi 10:17
Kılıçdaroğlu krizi CHP'yi sarıyor! Kritik toplantıya katılmama kararı
CHP içerisinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na yakın isimleri tasfiye eden Genel Merkez, Bolu'daki CHP kampında şoka uğradı. CHP TBMM Grubu'nun Bolu'da gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısına Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 10 milletvekili katılmadı.

GENEL MERKEZE SOĞUK DUŞ

Geçtiğimiz hafta sonu Bolu'da kampa giren CHP'de, 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 10 milletvekili toplantıya katılmayarak Genel Merkez'de soğuk duş etkisi oluşturdu.

İŞTE KATILMAYAN O İSİMLER

Toplantıya katılmayan milletvekilleri; Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Hasan Ufuk Çakır, Tuncay Özkan ve İnan Akgün Alp olarak sıralandı.

DERİN KRİZ BELGELENDİ

Yıldız ve Alp'in hasta olduğu gerekçesiyle toplantıda yer almadığı savunuldu. Genel Merkez'in politikalarına muhalif duruşuyla bilinen söz konusu vekillerinin bu tutumu, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha belgeledi.

GÖZLER 24 EKİM'E ÇEVRİLDİ

CHP'de gözler bir yandan da 24 Ekim'e ertelenen şaibeli kurultay davasına çevrildi. Partili kaynaklar, kasım ayı başında yapılması öngörülen 39. Olağan Kurultay öncesi söz konusu duruşmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Duruşmadan bir kez daha mutlak butlan kararı çıkmaması halinde, Kılıçdaroğlu kanadının parti ve örgüt içerisindeki tüm etkisini kalıcı olarak yitirebileceği belirtiliyor.CHP içerisinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na yakın isimleri tasfiye eden Genel Merkez, Bolu'daki CHP kampında şoka uğradı. CHP TBMM Grubu'nun Bolu'da gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısına Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 10 milletvekili katılmadı.

