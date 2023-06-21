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Kılıçdaroğlu makamından ağırlamıştı... FETÖ eyleminde Türkiye'yi karaladı

FETÖ'cü oğluyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Melek Çetinkaya'nın, ardından gittiği Fransa'da terör örgütüne destek eylemine katıldığı ortaya çıktı. Çetinkaya, konuşmasında skandal sözlerle Türkiye'yi karalamaya çalıştı.

Sabah21 Haziran 2023 Çarşamba 07:34 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu makamından ağırlamıştı... FETÖ eyleminde Türkiye'yi karaladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı, 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen ve ardından Yargıtay kararıyla serbest kalan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlere katıldı. Eylem alanından bir video paylaşan Melek Çetinkaya, konuşmasında Türkiye'yi karaladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda, Sultanbeyli dosyası kapsamında yargılanan askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozmuş, kararın ardından darbe girişimine katılan 66 eski askeri öğrenci tahliye edilmişti. Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya olmuştu. Çetinkaya, annesi Melek Çetinkaya ile birlikte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırlayıp sarıldığı FETÖ'cü eski Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya, daha sonra yasadışı yollar kullanarak Yunanistan'a kaçtı. Annesi Melek Çetinkaya ise normal yollarla yurtdışına çıkış yaptı.

Sabah'ın haberine göre, Melek Çetinkaya, Fransa'da FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği eylemlerde ortaya çıktı. Strasbourg'da AİHM önünde örgüte destek için toplanan gruba katılan Çetinkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı.

Melek Çetinkaya, yaklaşık 4 yıl önce konuk olduğu programda da "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.

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