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Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin altında kaldı

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işleminde sona gelinirken, çarpıcı bir ayrıntı gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun koalisyon desteğiyle aldığı oy oranıyla, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerine kıyasla engellerle karşılaşan Muharrem İnce'nin altında kaldığı rakamlarla gün yüzüne çıktı.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 00:46 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin altında kaldı
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14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işleminde sona gelinirken çarpıcı bir ayrıntı akıllara geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP teşkilatının desteğini alamayan Muharrem İnce tek başına yüzde 30.67 oy almıştı.

Aynı seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 7.33, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yüzde 0.88, o dönem HDP eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş ise yüzde 8.35 oranında oy aldı.

Akşener, Karamollaoğlu ve Demirtaş'ın toplam oy oranı yüzde 16,56 yapıyor.

KOALİSYON DESTEĞİNE RAĞMEN...

14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin de aralarında olduğu 7'li koalisyonun desteğini alan Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar aldığı toplam oy yüzde 44.67 oldu.

Bu Kılıçdaroğlu'na ittifak ortaklarından en az yüzde 17 destek geldiği anlamına geliyor.

KILIÇDAROĞLU'NA İNCE ŞOKU

Sonuç olarak Muharrem İnce'nin 2019'da aldığı yüzde 30.67 oy oranı bugün Kılıçdaroğlu ile kıyaslandığında, İnce'nin tek başına CHP liderinden en az 2-3 puan daha fazla oy aldığı sonucu ortaya koyuyor.

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