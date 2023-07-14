Değişim tartışmaları ve istifa baskısı altında koltuğunu korumaya çalışan Kılıçdaroğlu, daha kurultay süreci tamamlanmadan yeni ittifaklar için nabız yoklamaya başladı.

Yerel seçimlerde HDP ve İYİ Parti ile iş birliğinin devam etmemesi halinde birçok büyükşehiri elinde tutması zor gözüken Kılıçdaroğlu, kısa süre önce "Gerekirse 6'lı değil 16'lı masa kuracağım" diyerek gündem olmuştu.

Dün saat 16.00 sıralarında İYİ Parti'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "tebrik ziyareti" kisvesi altında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir kez daha pazarlıkları başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da iki liderden önce bir araya gelerek yerel seçimlerdeki olası ortaklığa yönelik ilk fikir alışverişini gerçekleştirmişti.

50 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan İYİ Parti kanadının 2019'a kıyasla daha ağır taleplerle yerel seçim pazarlığını sürdürmesi bekleniyor.

Partinin önde gelen isimleri, ittifak yapılacak büyükşehirlerin iki parti arasında paylaştırılması halinde bu ortaklığa onay vereceklerini vurgulamıştı.

Akşener'in de Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde bu beklentilere yönelik bir konuşma yaptığı, şartların 2019'a kıyasla değiştiğini vurguladığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, Akşener'in kurultay zaferi sebebiyle "tebrik ziyareti" olarak da tanımlanan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. İki liderin çıkışta açıklama yapmaktan kaçınması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY TALİMATI

3 Temmuz'da, 81 ilde başlayan mahalle delegeleri seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği listeler açık ara fark attı. Kısa süre öncesine kadar kurultayı yerel seçim sonrasına bırakmanın hesaplarını yapan CHP yönetiminde bunun üzerine senaryolar değişti.

Delege gücünü elinde bulunduran Kılıçdaroğlu'nun "Kongreler takvimi sonrası kurultayı hemen toplayalım" talimatı verdiği bildirildi.

Kurultay delegelerinin önemli bir kısmını oluşturan İstanbul'daki ön seçimler, rekabetten uzak bir görüntüde devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen listelerin ezici bir çoğunlukla sandıktan galip çıkması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sıkıntılı bir sürece soktu.

190'ı aşkın delegeyi kurultaya gönderecek olan İstanbul'daki bu ezici üstünlük, Kılıçdaroğlu'nun kurultay tarihi konusundaki tereddütünü de ortadan kaldırdı.

Kısa süre öncesine kadar belediye başkanlarından tam destek alabilmek için kurultay tarihini yerel seçim sonrasına bırakmak istediği iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun, yaşanan son sürecin ardından "kurultayın ilk fırsatta yapılması" talimatını verdiği öğrenildi.