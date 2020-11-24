Kılıçdaroğlu öğretmenleri hedef aldı! 'Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa...'

24 Kasım 2020 Salı 21:47 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 21:53

Partisinin grup toplantısında konuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef alan açıklamalarda bulundu.

"HALA İKTİDARIN PEŞİNDE GİDEN ÖĞRETMEN VARSA..."

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sarf ettiği bu sözler, sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.