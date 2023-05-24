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Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşması sonrası HDP'de olağanüstü zirve

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurmasının ardından HDP olağanüstü toplanma kararı aldı.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşması sonrası HDP'de olağanüstü zirve
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. İki liderin imzaladığı protokolde yer alan 'kayyum' maddesi tartışma konusu olurken HDP ve Yeşil Sol Parti ise alacakları tavrı açıklayacakları bir 'durum toplantısı' yapacağını bildirdi.

HDP'DE BÜYÜK RAHATSIZLIK

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak protokol imzalamasının ardından toplanıyor.

"TAVRIMIZI TOPLANTI SONRASI DUYURACAĞIZ"

İmzalanan protokolde yer alan belediyelerdeki mevcut kayyım uygulaması yerine 'yargı kararı çerçevesi' maddesi tartışmalara sebep olmuştu. İki parti toplantısının ardından tavrını belirleyip kamuoyuna duyuracağını bildirdi.

Yeşil Sol Parti'den yapılan açıklamada, "HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız" denildi.

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