Kılıçdaroğlu, Özdağ'ı yalanlamadı: Konuşmam doğru değil

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, ortağı olduğu Yedili Masa'nın neden seçimi kaybettiğine ilişkin soruyu yanıtladı. Cumhur İttifakı'nın 'seçmen ithal ettiğini' söyleyen Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesinde kendisiyle çok geç iş birliği yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söyleyen Özdağ, "Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır." diyerek Özdağ'ı yalanlamıştı. Özdağ, bu açıklamaya ilişkin de "Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım." diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'ın üç bakanlık iddiasına yanıt: Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında konuya ilişkin ilk kez konuştu.

"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu, "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Özel bir protokol var. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur. Ümit Bey düşüncesini açıkladı ama benim konuşmam doğru. Protokol var, ikimizin arasında kamuoyuna açık değil. Faik Öztrak'ın da haberi yoktu. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum"