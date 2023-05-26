Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a da vaatlerde bulunmuş! ''İlk defa söylüyorum''

Ata İttifakı cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, TRT Haber canlı yayınında soruları cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sorulan Oğan, sır olan hiçbir şeyin olmadığını, seçim süreci boyunca dile getirdiği hassasiyetleri Erdoğan ile paylaştığını söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEDE ASLA BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU OLMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisiyle aynı hassasiyetleri paylaştığını söylediğini vurgulayan Oğan, "Asla iddia edildiği gibi bir pazarlık söz konusu olmadı, konusunu açmadık bile. Son derece medeni, karşılıklı saygı çerçevesinde geçen bir görüşme oldu." diye konuştu.

Oğan, Erdoğan ile geleceğe yönelik Türkiye'nin daha da güçlendirilmesi, içinde bulunduğu sorunlardan çıkarılması ve Türk cumhuriyetlerine dönük konuşmalarının olduğunu ifade etti.

Her türlü terör örgütüne karşı sürdürülen istikrarlı mücadelenin devam ettirilmesinin de konuşulduğunu vurgulayan Oğan, seçim boyunca ifade ettikleri bütün başlıkların konuşulduğunu, bu başlıklara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşı çıkmadığını vurguladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SİNAN OĞAN'A VAATLER

Oğan, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede ise CHP liderinin kendisine vaatlerde bulunduğunu dile getirdi.

Oğan, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüştüm. Kamuoyuna yansımadı. Ben ilk defa buradan söylüyorum. Orada da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da benim hiçbir talebim olmadı. Bazı şeyler konuşuldu... "Şunları şunları verebiliriz." Ama ben bir prensip ortaya koydum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na 'Siz bu seçimi nasıl kazanacaksınız?' diye sordum. Söylediği şeyler bana hiç ikna edici gelmedi." diyen Oğan, şunları kaydetti:

"Benim orada kırmızı çizgim HDP idi. HDP'yi bu işin dışında bırakarak nasıl kazanacaksınız seçimi. HDP ile yan yana gelmem zaten eşyanın tabiatına aykırı. Bazen bizi eleştiriyorlar. Ne yapsaydım. Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana durup kendimi mi inkar etseydim. Bugün itibarıyla HDP Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu kurumsal bir destektir. Kemal Kılıçdaroğlu hem benim adayım olacak hem HDP'nin adayı olacak. Bu olacak şey değil. HDP kurumsal desteğini açık bir şekilde ortaya koymuştur, Türk milliyetçiliği rüzgarından rahatsız olduğunu dile getirmiştir. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Ben üç sene önce yola çıktım. O zaman temel argümanımız HDP'nin Türk siyasetini kilitleme hedefini ortadan kaldıracağız demiştik. Bugün geldiğimiz noktada HDP Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirmiştir. Çabaları vardır. HDP'nin 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediği yerde Türk milliyetçileri olmayacaktır. Göreceğiz hep beraber."