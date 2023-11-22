İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8187
  • EURO
    31,4007
  • ALTIN
    1852.09
  • BIST100
    8046.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Kılıçdaroğlu'' söyleminin perde arkası ortaya çıktı! Saygı değil ince hesap
Güncel

''Kılıçdaroğlu'' söyleminin perde arkası ortaya çıktı! Saygı değil ince hesap

Konuşmalarında sürekli Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Genel Başkanımız' diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tanımlamayı salt saygıdan kullanmadığı, 'ince hesap' içerisinde olduğu ifade ediliyor.

Yeni Şafak22 Kasım 2023 Çarşamba 08:27 - Güncelleme:
''Kılıçdaroğlu'' söyleminin perde arkası ortaya çıktı! Saygı değil ince hesap
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarında sürekli eski lider Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunması dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkanımız' diyen Özel'in bu tanımlamayı salt saygıdan kullanmadığı bildirildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun CHP içi denklemler üzerinde halen etkili olduğunu ifade eden kaynaklar, "Özel, bu durumun farkında ve mani olamayacak durumda. Parti hakimiyetini ele alamadığı sürece de Kılıçdaroğlu'nun gönlünü hoş tutmak zorunda" sözleriyle Özel'in tavrını açıkladı.

KURULTAY YATIRIMI

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video paylaşım ile haklarında maddi içerikli iddialar ortaya atılan delegelere sahip çıktı. Bu hamle, yerel seçimlerde yaşanacak olası mağlubiyet sonrasına dönük olağanüstü kurultay yatırımı olarak değerlendirildi. Yakın çevresine, 'Kurultayda akçeli işler' iddialarına ilişkin, 'Konuşmayın, susun' talimatını veren Kılıçdaroğlu'nun, yakın çevresine Mayıs 2024'e ötelenen tüzük kurultayı öncesinde delegelerin yıpratılmaması için dikkatli olunmasına dönük uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.