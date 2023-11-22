CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarında sürekli eski lider Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunması dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkanımız' diyen Özel'in bu tanımlamayı salt saygıdan kullanmadığı bildirildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun CHP içi denklemler üzerinde halen etkili olduğunu ifade eden kaynaklar, "Özel, bu durumun farkında ve mani olamayacak durumda. Parti hakimiyetini ele alamadığı sürece de Kılıçdaroğlu'nun gönlünü hoş tutmak zorunda" sözleriyle Özel'in tavrını açıkladı.

KURULTAY YATIRIMI

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video paylaşım ile haklarında maddi içerikli iddialar ortaya atılan delegelere sahip çıktı. Bu hamle, yerel seçimlerde yaşanacak olası mağlubiyet sonrasına dönük olağanüstü kurultay yatırımı olarak değerlendirildi. Yakın çevresine, 'Kurultayda akçeli işler' iddialarına ilişkin, 'Konuşmayın, susun' talimatını veren Kılıçdaroğlu'nun, yakın çevresine Mayıs 2024'e ötelenen tüzük kurultayı öncesinde delegelerin yıpratılmaması için dikkatli olunmasına dönük uyarıda bulunduğu öğrenildi.