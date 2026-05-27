CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da basın mensuplarıyla bayramlaşma vesilesiyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "9 Eyül" kongre tarihi önerisine ilişkin, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer." dedi.

Kılıçdaroğlu, bayram süresince yürüttüğü telefon trafiğine ilişkin bilgi vererek, görüşmelerinin büyük bir kısmını vatandaşlar ve partililerle gerçekleştirdiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisini arayarak bayramını tebrik ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'nin kibar bir özelliği var, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da aradı. Sadece bayramlaştık, başka bir konu görüşülmedi." ifadelerini kullandı.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ, BÜTÜN PARTİLİLERİMİZLE GÖRÜŞÜRÜZ"

CHP içindeki değişim tartışmaları ve Özgür Özel ile bir görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, henüz bir görüşme gerçekleşmediğini ancak bunun her zaman mümkün olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Niye gelmeyelim arkadaşlar, biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Bütün partililerimizle buluşuruz, konuşuruz. Ayrışmayı geri dönülemez noktalara taşımak doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Parti içindeki "itiraz kültürüne" de değinen Kılıçdaroğlu, bu durumun CHP'yi diri tutan bir gelenek olduğunu, farklı düşüncelerin ifade edilmesinin partinin ana ekseninden kopulduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

KURULTAY SÜRECİ VE HUKUKİ ENGEL AÇIKLAMASI

Kurultay çağrılarına ve takvime ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kurultayın mutlaka yapılacağını ancak hukuki sürecin beklendiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti;

Kurultay yapacağız arkadaşlar, kurultaysız bir parti olur mu? Tabii bunun yasal zeminde yapılması lazım. Şu an bir tedbir kararı var; bu karar kalktıktan sonra kurultay yapılır, sorun yok. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, en kısa sürede kurultayı nasıl gerçekleştireceğimizi konuşacağız. Her şeyi genel başkan biliyor diye bir şey yok, bu konu hukukçuların alanında.

"2 MİLYON ÜYEYLE SEÇİM" ÖNERİSİNE CEVAP

Özgür Özel'in "2 milyon üyeye soralım, genel başkanı seçelim" önerisi hakkındaki görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, parti tüzüğüne ve kurultay delegelerinin iradesine işaret ederek, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer." diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Kılıçdaroğlu ayrıca, MHP Lideri Bahçeli'nin kurultay tarihi ve feragat önerileriyle ilgili olarak, her siyasi önerinin birlikte çalışılan arkadaşlarla değerlendirileceğini, kabul edilebilir olup olmadığına bu istişareler neticesinde karar verileceğini sözlerine ekledi.