Kılıçdaroğlu teröristbaşına övgüler dizen Yanardağ'a yine sahip çıktı

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ katıldığı canlı yayında terörist elebaşı ve bebek katili Abdullah Öcalan için serbest bırakılması için çağrıda bulunmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÖCALAN BİR FİLOZOF" GÜZELLEMESİ YAPTI

CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürerken terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ZİYARET TALİMATI

Merdan Yanardağ'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden destek verirken talimat verdiği bir heyette cezaevine ziyarete koştu. Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu heyetten CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz cezaevine giderek Yanardağ ile görüştü.

KILIÇDAROĞLU: HANGİ GEREKÇE İLE İÇERİDE?

Bu gelişmeler yaşanırken bugün partisinin grup toplantısı sonrasında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyen Merdan Yanardağ'ı yine savundu.

Kılıçdaroğlu "Merdan Yanardağ bir gazeteci, bir yazar. Niçin içeride? Hangi gerekçe ile içeride? Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işidir?" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan grup toplantısında seçim sonuçlarını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya fenomeni Jahrein (Ahmet Sonuç) sert bir dille eleştirdi.

"LEBLEBİ KAFALI %48'E BAŞARI DİYOR! RUH HASTASI"

Sonuç yaptığı paylaşımda "Az önce bu leblebi kafalının grup toplantısı konuşmasını izledim. %48'e başarı diyor. Ruh hastası gerçekten. 3 seçimdir Erdoğan karşıtlığının oyu %47-48. Bunu görmek çok basit. Üstüne %1 bile koyamadı. Yeter artık. Bu demans hastası dedenin sanrılarına ortak olmak zorunda değilz!" ifadelerini kullandı.