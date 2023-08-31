Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ı kızdırdı: Ters yumruk almış boksöre benziyor

Seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarını duymazdan gelerek, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Partisinin içerisinden kendisine karşı başlatılan 'değişim' hareketlerini de bastıran Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisini 'kararsız muhafazakarlara ve ulusalcılara' bağladı. Kılıçdaroğlu, iktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakar kitlenin sonucu tayin ettiğini ileri sürerek, "Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, 'Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu' ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan'a verdiler" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'ı çileden çıkardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, "Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin nedeni olarak ulusalcıları, yani Atatürk milliyetçilerini göstermiş! Kemal Bey seçimlerden bu yana ters yumruk almış boksöre benziyor!" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında CHP'nin seçimlerdeki 'kalesi' olarak nitelendirilen İzmir'i işaret eden Dündar, "Sanırım kendine gelebilmesi için Kuvayı Milliye'nin müzesi olan İzmir'i de seçimde kaybetmesi gerekecek!" dedi.