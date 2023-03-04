Muhalefette cumhurbaşkanı adayı için kaos büyüyor. İYİ (İP) Parti Genel Başkanı Meral Akşener gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu toplantı sonrası 6'lı masadan ayrıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti arasında gerilim yükselmişti.

Akşener'in ayrılığı sonrası sosyal medyadan bir video paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" diyerek isim vermeden HDP'ye davette bulundu.

DEMİRTAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA YEŞİL IŞIK

HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun davetine yanıt verdi. Demirtaş, "Bir de HDP'ye kulak verin. Çözüm birlikte, beraberlikte, güçlü demokraside. Hep birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.