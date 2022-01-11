Kılıçdaroğlu vadetmişti... CHP oylarıyla reddedildi

AA 11 Ocak 2022 Salı 00:22 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 02:55

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı 1. oturumu Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" söylemlerini hatırlatarak İzmir'deki çiftçilerin elektrik ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması yönünde önerge verdi.

Önerge üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, "Bu meclis kararına konu olacak bir önerge olmadığından CHP grubu olarak reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise yaptığı konuşmada, gerçekçi söylemler için önergenin gündeme alınmasını önerdi.

Hızal, şunları kaydetti:



"Sayın Genel Başkan 'Şanlıurfa Belediyesini bize verin, biz Şanlıurfa'daki çiftçi kardeşlerimize elektriği ücretsiz vereceğiz' dedi. Biz verilmesi planlanandan değil, verilmiş bir belediyeden bahsediyoruz, İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir, tarımın yoğun yaşandığı, Türkiye'de önde gelen şehirlerden biri. Bu söylemi destekliyoruz. Buyurun, gereğini yapın diyoruz. Bunun meclis kararı ile yapılmasını öneriyoruz. Bunun için bunun komisyonlara sevk edilmesi, komisyonlarda görüşülmesi ve karar alınması gerektiğini söylüyoruz. Yoksa bunu 90'lı yılların popülist söylemleri ile 'Biz iktidara gelince şunları şunları yapacağız' şeklinde bir vaat olarak görüyorsanız, kabul etmeyebilirsiniz. Ama biz öyle olmaması gerektiğini düşündüğümüz için bugün bu önergeyi verdik. Devlet yönetmek ve şehir yönetmek ciddiyet ister. Elbette muhalefet söyler. Bir öneri ortaya koydunuz, biz bunu destekliyoruz. Buyurun, Genel Başkanınızın önerisinin arkasında ne kadar durabileceksiniz, görelim burada."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çiftçilerin kullandığı elektriğin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması" için verilen önergeyi mecliste oylamaya sundu.

CHP meclis üyelerinin ret oylarıyla önergenin meclis gündemine alınması kabul edilmedi.