Kılıçdaroğlu, seçimlerde aldığı çifte yenilgiye ilişkin yaptığı açıklamada, bozgunu 'kararsız muhafazakarlara ve ulusalcılara' bağladı. CHP lideri, "Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50'ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız. Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. 'Parti sağa kayıyor' haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir." dedi.

Söz konusu açıklamalar, Kılıçdaroğlu'nun seçimler öncesinde gizli protokol imzaladığı ve üç bakanlık ile MİT Başkanlığını vadettiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı rahatsız etti.

ÜMİT ÖZDAĞ: KILIÇDAROĞLU HADDİNİ AŞTI BUNUN BELLİ SONUÇLARI OLACAK



Gazeteci Bahar Feyzan'a açıklamalarda bulunan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. CHP liderinin, 'aşırı milliyetçi' ifadesinden rahatsız olan Özdağ, "Zafer Partisi'ne çok ağır ve haddi aşan ithamlarda bulundu. Bu durumdan kırgınız. Bunun belirli sonuçları muhakkak olacak." ifadelerini kullandı.

CHP'YE 'GAYRİMEŞRU' TEPKİSİ: HADİ CANIM HADİ

Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Altılı masadaki seçilemeyecek partilere milletvekili dağıtan, Meral Akşener masaya "kumar masası" diyerek hakaret ettiği halde bu iyilikleri yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi ikinci turda yüzde 40'lara düşmesini engelleyip yüzde 48'lere çıkartmışken oyunu hiçbir şey istemeden Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini talep ederek kazanılması durumunda İçişleri Bakanlığı ve 2 bakanlığın altına imza attığı halde neden kamuoyu önünde "Bunu açıklamamalıydık" şeklinde bir tavır içerisine girer bunu da anlamıyorum. Bu sebeple de Kılıçdaroğlu'na kırgınım. Şöyle mi yani Altılı masadaki ortaklarla ilişkiniz meşru bizimle de gayrimeşru hadi canım hadi canım.

"CHP'YE ATATÜRK'Ü HATIRLATTIK"



Zafer Partisi tavrıyla CHP'ye Atatürk'ün partisi olduğunu hatırlatmıştır. Bunu da protokolle kayıt altına almıştır.

Bazıları diyor ya nasıl 1924 Anayasa'sını nasıl CHP'den istersiniz. Çünkü O CHP 21 Anayasası'na imza attı da onun için çünkü güvenmedik."

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZDAĞ ARASINDAKİ 'GİZLİ' PROTOKOL...



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söylemişti. Özdağ, bu üç bakanlıktan birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu ve bakanın da kendisi olacağını ifade etmişti.