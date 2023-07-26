Kılıçdaroğlu vekillerini tehdit etti: Yolları ayırırız

Hafta sonu belediye başkanları ve parti meclisi toplantılarına başkanlık eden CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de milletvekilleriyle yemekli toplantıda bir araya geldi. Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde yapılan o buluşma yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür anlattı.

"KAMUOYU ÖNÜNDE TARTIŞMAYIN"

Edinilen bilgilere göre, ilk CHP Grup Başkanı Özgür Özel açılış konuşması yaptı. Sonrasında Kılıçdaroğlu konuştu. Milletvekillerine, "Parti içindeki konuları kamuoyu önünde tartışmayın" uyarısında bulundu.

"YOLLARIMIZI AYIRALIM"

Kılıçdaroğlu'nu "Kamuoyuna farklı görüntü vermeyi kabul etmiyorum. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayıralım" dediği öğrenildi.

TARTIŞILAN İSİMLER TOPLANTIDA

Toplantıda katılımın yüksek olduğu, Zoom toplantısındaki isimlerin de toplantıya katıldığı belirtiliyor.