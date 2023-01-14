Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Davutoğlu'nun 'kriz' vaadine açıkça destek çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında altılı masanın, henüz belirlenemeyen ve 'kukla cumhurbaşkanı' adayı olarak bilinen adaylık çıkmazı hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde altılı masanın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında çıkaracakları aday konusunda gündemi sarsan bir vaatte bulunmuştu. Davutoğlu'nun bu vaadine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi.

KILIÇDAROĞLU ŞAŞTIRMADI: E DOĞRU, YANLIŞ MI? KRİZ ÇIKAR

Davutoğlu, sosyal medyada alay konusu olan ve 'kukla cumhurbaşkanı' diye tabir edilen adayları hakkında, "Adayımız Cumhurbaşkanı seçilirse ve bizi dinlemezse kriz çıkar, seçime gideriz." diye vatandaşa 'kriz' vaat etmişti.

Ahmet Davutoğlu'nun bu 'kriz' vaadine destek gecikmedi. Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında şaşırtmayarak vatandaşa vaat edilen 'kriz' açıklamalarına açıkça destek çıktı. Türkiye'nin eski karanlık ve vesayet günlerini akıllara getiren bu vaade yönelik Kılıçdaroğlu, çıktığı programda, Davutoğlu'nun sözlerine destek verir niteliğinde sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar. Kimse Davutoğlu'na 'Oyun kaç?' diyemez." ifadeleriyle destek verdi.

"GENEL BAŞKANLAR CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAKLAR"

Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda sistem önerisini yineleyerek seçilecek Cumhurbaşkanının tek başına karar veremeyeceğini ifade etmişti. Davutoğlu, "Biz yaklaşık birkaç toplantıda şu temel sorunla ilgilendik; acaba genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsun mu diye uzun istişareler yaptık. Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar." sözlerini kullanmıştı.

6'LI MASADAN 'KRİZ' VAADİ

Ahmet Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının 'Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman kriz çıkacağını söylemişti. Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" şeklinde konuşmuştu.

Davutoğlu, 6'lı masada olan partilerin hepsinin en az bir bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağını sözlerine eklemişti.