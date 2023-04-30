Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Terörden tutuklu Demirtaş ve Kavala'ya sahip çıktı

7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Demirtaş'ın terörden tutuklanmadığını iddia etti.

Bir televizyon programına konuk olan Kılıçdaroğlu, Kavala ve Demirtaş'a sahip çıktı.

HDP'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP'li milletvekili ile birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alınan HDP'li Selahattin Demirtaş, tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürülmüştü.

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Kavala ise hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

KAVALA VE DEMİRTAŞ'A SAHİP ÇIKTI

HDP'li Demirtaş'ın terörden tutuklanmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Kavala'ya sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Terör, hayır efendim hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı. Yalan söylüyorlar millete."