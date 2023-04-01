CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Program sonrası Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun çektirdiği fotoğraftaki ayrıntıda İslam'ın değerlerine ve sembollerine olan hassasiyetleri gözler önüne serilmiş oldu.

AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI

Görüşmeye dair paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere neden oldu. Paylaşılan görselde, Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin ayakkabıları ile seccadeye bastığı görüldü.

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken fotoğrafına ilişkin "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir @kilicdarogluk pic.twitter.com/QDWjdTmWG9 — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) March 31, 2023

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına "Yazıklar olsun" "Bunlar milli değil" gibi yorumlarla tepki gösterdi.