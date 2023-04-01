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Kılıçdaroğlu'dan tepki çeken fotoğraf: Seccadeye ayakkabı ile bastı!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programının ardından verdiği pozda, İslam'ın değerlerine ve sembollerine olan hassasiyetini gözler önüne serdi. Paylaşılan fotoğrafta, Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin ayakkabı ile seccadeye bastığı görüntülendi. Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.

1 Nisan 2023 Cumartesi 00:39 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'dan tepki çeken fotoğraf: Seccadeye ayakkabı ile bastı!
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CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Program sonrası Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun çektirdiği fotoğraftaki ayrıntıda İslam'ın değerlerine ve sembollerine olan hassasiyetleri gözler önüne serilmiş oldu.

AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI

Görüşmeye dair paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere neden oldu. Paylaşılan görselde, Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin ayakkabıları ile seccadeye bastığı görüldü.

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken fotoğrafına ilişkin "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına "Yazıklar olsun" "Bunlar milli değil" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

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