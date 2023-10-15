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Güncel

Kılıçdaroğlu'na 3 ilde soğuk duş! Rüzgar tersine döndü

Uzun süredir devam eden değişim tartışmalarına rağmen koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ilde hüsrana uğradı. CHP'de değişimcilerin İstanbul İl Kongresi'ndeki zaferi sonrası genel merkez için rüzgâr tersten esmeye başladı.

15 Ekim 2023 Pazar 07:40 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na 3 ilde soğuk duş! Rüzgar tersine döndü
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Cemal Canpolat'ın İstanbul kongresinde kaybetmesi genel merkezde şaşkınlığa neden oldu. Genel merkezde Kılıçdaroğlu'na bayrak açan ilk hamle CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'dan geldi. Özdağ, 18 kurultay delegesine sahip Samsun'da değişimcilere katıldığını duyurdu. İkinci darbe ise İzmir Milletvekili Deniz Yücel'den geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA DEĞİŞİM VE YENİLENME GÖNDERMESİ

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama paylaşan Yücel, "Özgür Özel'i destekleme kararı aldım" dedi. İzmir örgütünde etkin bir güce sahip olduğu bilinen Yücel, paylaştığı mesajda, "Evvela yönetimsel anlamda bir değişim ve yenilenme gerektiği kanaatine vardım" sözüyle dikkat çekti.

SON DARBE DENİZLİ'DEN GELDİ

Bir başka gelişme ise Denizli'de yaşandı. CHP il örgütü genel başkanlık yarışında Özgür Özel'i destekleyeceklerini belirterek, 14 kurultay üyesiyle destek imzalarını Özel'e sunduklarını duyurdu.

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