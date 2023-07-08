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Kılıçdaroğlu'na ''İnce'' gönderme: Geliyorum diyenler pek gelemiyor ama...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde kullandığı 'Ben Kemal, geliyorum' sloganını tiye aldı. İnce söz konusu videoda yaptığı telefon görüşmesinde 'geliyorum' diyen vatandaşa, 'Geliyorum diyor, geliyorum diyenler pek gelemiyor ama...' diyerek cevap verdi. İnce'nin diyaloğu sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na ''İnce'' gönderme: Geliyorum diyenler pek gelemiyor ama...
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Seçimi kazanmak adına önüne gelen her partiye vaatler verip koalisyon masası kuran, sonunda da mağlup olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

Muharrem İnce, koalisyon masasına güvenerek seçim döneminde iddialı söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Kemal, geliyorum" sloganına göndermede bulundu.

"GELİYORUM DİYENLER PEK GELEMİYOR AMA..."

Sosyal medyada gündem olan bir videoda İnce, telefonla yaptığı görüşmede "geliyorum" diyen vatandaşa, "Geliyorum diyor, geliyorum diyenler pek gelemiyor ama..." şeklinde cevap verdi. Söz konusu videodaki diyalog, sosyal medya kullanıcıları tarafından Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Kemal, geliyorum" sloganına göndermede olarak yorumlandı.

BAY KEMAL GİTMİYOR

Seçimlerde alınan hezimet sonrası CHP'de yükselen istifa ve değişim çağrılarını duymazdan gelen Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn etti.

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