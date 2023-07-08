Kılıçdaroğlu'na ''İnce'' gönderme: Geliyorum diyenler pek gelemiyor ama...

Seçimi kazanmak adına önüne gelen her partiye vaatler verip koalisyon masası kuran, sonunda da mağlup olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

Muharrem İnce, koalisyon masasına güvenerek seçim döneminde iddialı söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Kemal, geliyorum" sloganına göndermede bulundu.

Sosyal medyada gündem olan bir videoda İnce, telefonla yaptığı görüşmede "geliyorum" diyen vatandaşa, "Geliyorum diyor, geliyorum diyenler pek gelemiyor ama..." şeklinde cevap verdi. Söz konusu videodaki diyalog, sosyal medya kullanıcıları tarafından Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Kemal, geliyorum" sloganına göndermede olarak yorumlandı.

BAY KEMAL GİTMİYOR

Seçimlerde alınan hezimet sonrası CHP'de yükselen istifa ve değişim çağrılarını duymazdan gelen Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn etti.