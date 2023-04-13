Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Kürdistan diyenle nasıl bir olacağız biz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlarının bir araya gelerek oluşturdukları 7'li koalisyonda FETÖ'cü ve terör örgütü PKK'lıların vekil listelerinde yer almalarının başlattığı tartışmalar devam ediyor. DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti kontenjanından CHP listelerine giren isimler büyük tartışmaya neden oldu. CHP listesinde bunun yanı sıra FETÖ ve PKK'ya yakın ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen isimler de aday oldu.

Listeler belli olduktan sonra CHP'ye ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve CHP eski milletvekili Hüsnü Bozkurt zehir zemberek ifadeler kullandı.

'KEMALİZMLE ATATÜRKÇÜLÜKLE DERDİNİZ VAR DEMEKTİR'



Hüsnü Bozkurt CHP'den aday olanların geçmişleri ve söyledikleri ile CHP kimliği taşımadığını söyledi ve partide Atatürkçülerin kalmadığını dile getirdi. "Ben Kemalizm ırkçıdır faşisttir diyen insanların meclise girmesini istemem. Ben Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanıyım. 3 maymunu oynayamam" diyen Bozkurt çarpıcı bir değerlendirmede daha bulundu ve "Siz bu vekilleri meclise getiriyorsanız sizin Kemalizmle Atatürkçülükle derdiniz var demektir." dedi.



'HİÇBİRİ SEÇİLMEDİ'



CHP eski milletvekili Bozkurt ayrıca ilginç bir bilgiyi de paylaştı. CHP'ye 30'a yakın Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi ismin adaylık için başvuruda bulunduğunu belirten Bozkurt "Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30'a yakın üyesi, CHP'ye başvuruda bulundu. Biri bile adaylaştırılma gereği duyulmuyorsa bu tercihtir. Ben bu tercihi anlayışla karşılayabilirim, bir yere not ederim." ifadelerini kullandı.

Hüsnü Bozkurt, partide PKK'ya yakın isimlerin bulunmasından duyduğu rahatsızlığı da paylaştı. "Anayasanın ilk 4 maddesini tartışacakla, bayrakla sorunu olanla, Kürdistan diyenle nasıl bir olacağız biz?" şeklinde konuştu.