Kılıçdaroğlu'na randevu kuyruğu! ''Özgür Özel'in yanında durmazlar''

CHP İstanbul il kurultayının iptali, Özgür Özel'in seçildiği Büyük Kurultay'ı da etkileyecek. CHP'li bazı yöneticiler ile milletvekilleri Kılıçdaroğlu ile görüşmeye başladı; birçoğu da randevu talep etti.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP İstanbul il kurultayının iptali sonrası edindiği bilgileri yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan haber/analizi şöyle:

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul il yönetimi ve 196 Büyük Kurultay delegesini belirleyen il kurultayını iptal etmesi, bu delegelerin oylarıyla Özgür Özel'in genel başkan seçildiği Büyük Kurultay'ı da iptal veya 'mutlak butlan'la karşı karşıya bıraktı.

Görevden alınan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmada ortaya konulan iddia ve itiraflardan ve Özgür Özel'in İmamoğlu kontrolünde olmasından uzun süredir rahatsız olan CHP'nin önemli isimleri, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme trafiği başlattı.

CHP YÖNETİCİLERİ VE VEKİLLER VAR

CHP Genel Merkezi ve Kılıçdoroğlu tarafında bu trafiğe aşina olan kaynaklarıma göre, Kılıçdaroğlu ile görüşenler arasında Genel Merkez yönetiminde olan isimler, milletvekilleri, il yöneticileri de var; daha fazlası da randevu talep etmiş durumda.

ÖZEL'İN YANINDA DURMAZLAR

Yayınlamamak kaydıyla isimlerini teyit ettiğim CHP'liler arasında, bu kadroların yanı sıra, Kılıçdaroğlu döneminde yönetimde yer alan ancak daha sonra İmamoğlu destekli Özgür Özel'in yanında yer alan üç önemli isim daha bulunuyor. Bu isimlerden biri, "İstanbul İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin'in ortaya koyacağı yönetim ve tavır desteklenirse, Genel Merkez'de Özgür Özel-İmamoğlu çizgisinde kalanlar iki elin parmaklarını geçmez" ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU VESAYETİ VAR

Kılıçdaroğlu'nun, aralarında halen PM üyesi isimlerin de olduğu bazı kişilerle bir araya geldiğini, partinin içindeki durumu bizzat kendilerinden dinlediğini de öğrendim. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler, "partinin içinde bulunduğu durumun kendileri açısından artık taşınamaz hale geldiğini, CHP'nin Ekrem İmamoğlu'na feda edildiğini, Özgür Özel'in kendisini İmamoğlu'ndan ayrıştıramadığını ve partiyi yönetemediğini" belirttiler.

Görüşmeye gelen isimlerin söylediği en dikkat çekici ifade ise, "Kurultayla ilgili soruşturmada 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde buna itiraz etmeyecekleri, bunun partinin kendi ayarlarına dönüş fırsatı olabileceği" söylemeleriydi.

CHP ÖZÜNE DÖNMELİ

Konuştuğum CHP'li eski yöneticilerden biri de, partinin özüne dönmesi ihtiyacına vurgu yaptı. Özgür Özel'in, İmamoğlu gölgesinden kurtulamadığını, tutuklu diğer belediye başkanlarına aynı hassasiyeti gösteremediğini belirterek, "Zeydan Karalar'ın İmamoğlu kadar kıymeti yok muydu" diye sordu. Aynı eski yönetici, "CHP üst yönetimi Atatürkçü, sosyal demokrat genlerine geri dönmeli" dedi.

TEKİN: HERKESİN GÜVENCESİ OLACAĞIZ

Mahkeme kararıyla ilgili CHP yönetimi ve parti içi muhalefet kanadında neler olduğunu araştırmaya önce mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin'den başladım. CHP'de daha önce de İstanbul İl Başkanlığı, milletvekilliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan Gürsel Tekin, "Görevi kabul edeceğim. CHP'yi CHP'liler yönetecek" demişti. Tekin'e, Genel Başkan Özgür Özel'in "Mahkeme kararını tanımıyoruz" açıklamasını hatırlattım, "Göreve başlarken bir engel ile karşılaşırsanız ne yapacaksınız?" diye sordum. Gürsel Tekin, Özel'e cevap vermek yerine, "Bizim geliş nedenimiz sorunları çözmek, sorun yaratmak değil. Genel Başkan da beni çok iyi tanır. Kardeşler arasında ayrım yapacak biri değilim. Herkesin güvencesi olacağız" cevabını verdi.

DİSİPLİN KURULU'NA SAVUNMA VERECEK

Özgür Özel'in 'ihraç ettik' dediği Gürsel Tekin'in savunması istendi. Henüz partiden ihraç işlemi gerçekleşmeyen Tekin'in 'ihraç talebiyle' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi. Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesi gerekiyor.

CHP'DEKİ SÜRECİ KENDİ DELEGELERİ BAŞLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesini değerlendirdi. TRT Haber'e konuşan Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Mahkeme kararını tanımıyoruz" sözlerini 'talihsiz' olarak yorumladı.

YARGI KARARINA UYULMALI

Tunç, "Mahkeme kararları eleştirilebilir. Neticede ortada, bir yargı kararı var. O karara uyulması hukuk devletinin gereğidir" dedi. Sürecin CHP'li bir delegenin başvurusu üzerine başladığını hatırlatan Bakan, devam eden bir yargılama süreciyle ilgili lehte ya da aleyhte bir görüş beyan etmenin doğru olmayacağını ifade etti.

DİĞER DAVA ETKİLENEBİLİR

Bakan Tunç, CHP İstanbul İl Kongresi kararının CHP Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı da etkileyecek düzeyde olduğunu söyledi. Tunç, "15 Eylül'e duruşma günü verilmişti. Bir taraftan ceza soruşturması, ceza davaları, bir taraftan da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Siyasi Partiler Kanunu ve Dernekler Kanunu'na atıfla yapılan davalar var. Tabii her iki dava birbirini etkileyebilecek düzeyde. Kararı mahkeme verecektir" açıklamalarında bulundu.

TEŞKİLAT DESTEK VERMEDİ

Mahkemenin CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ni iptal kararının ardından parti yönetimi il teşkilatına bir SMS attı. Mesajda il başkanlığının önünde toplanılması, katılım için otobüs kaldırılacağı duyurusu yapıldı. Ancak 39 ilçe ve il teşkilatında yönetici sayısı bile toplam 753 olan CHP İstanbul il örgütünden çağrıya önceki akşam yaklaşık 500 kişi karşılık verdi. İl teşkilatı yöneticilerinin çoğu il başkanlığı önüne gitmemeyi tercih etti. Genel Başkanı Özgür Özel'in de ziyaret ettiği il başkalığı önünde toplanan partililerin sayısının dün de çok az olduğu görüldü. Bu arada CHP, mahkemeye dilekçeyle itirazda bulundu. CHP'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine verilen itiraz dilekçesinde tedbirin kaldırılması talep edildi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası 3 Ekim 2025'te görülecek. CHP İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açılan davanın ilk duruşması da 6 Ocak 2026'da yapılacak.