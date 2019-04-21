Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı. Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Valiliği, açıklamada ''Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Soylu, ''Olay tümüyle kontrol altına alındı. Olayın takipçisiyiz. Soruşturma başlatıldı, sağduyulu olmayız'' dedi.