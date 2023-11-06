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Kılıçdaroğlu'na yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı: Çekilemezsin, izin vermiyorum

CHP kurultayı sona erdi ancak sular henüz durulmadı. İlk tur sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilme kararı verdiği ancak yapılan baskılar sonucu bundan vazgeçtiği iddia edilmişti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Şaban Sevinç, bu anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde danışman İmambakır Üküş'ün Kılıçdaroğlu'na 'Hayır, izin vermiyorum çekilmenize. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz' dediği duyuluyor.

6 Kasım 2023 Pazartesi 12:34 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı: Çekilemezsin, izin vermiyorum
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CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçimlerinin ilk turunda Özgür Özel'in küçük bir farkla gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden yarıştan çekilmeyerek ikinci tura gittiğine dair detaylar netleşiyor. Kılıçdaroğlu'nun yaşanan bir tartışmadan dolayı devam kararı aldığı iddia edilirken, günler sonra Kılıçdaroğlu'na baskı yapılan görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen videoda, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen gazeteci İmambakır Üküş, ve parti üyeleri Kılıçdaroğlu'nun kolunu tutarak 'Sakın çekilmeyin, izin vermiyorum' dediği duyuluyor.

İKİNCİ TURDA 812 OY ALAN ÖZGÜR ÖZEL BAŞKAN SEÇİLDİ

4 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen kurultayda yapılan genel başkanlık seçimlerinin ilk turunda her iki aday da salt çoğunluğun oyunu alamamıştı. 682 delegenin oyunu alarak 2 oyla salt çoğunluk barajının altında kalan Özgür Özel'e karşılık Kılıçdaroğlu 664 oy almıştı. Seçimlerin ikinci turunda ise Özgür özel oy sayısını 130 artırarak 812 oyla Genel Başkanlık koltuğuna oturmuş, Kılıçdaroğlu ise 536 oya gerilemişti.

KILIÇDAROĞLU'NA "DEVAM" KARARI ALDIRAN TARTIŞMA

İkinci tur oylamasının başlamasından hemen önce Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekileceği iddia edilmiş ancak yaşanan bazı tartışmalar neticesinde eksi CHP liderinin devam kararı aldığı ifade edilmişti.

"HAYIR HAYIR İZİN VERMİYORUM ÇEKİLMENİZE"

Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimine katılmaktan son anda vazgeçmesine neden olan tartışmanın görüntüleri ise günler sonra ortaya çıktı. Toplantı odasındaki bir şahsın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde Kılıçdaroğlu'na "çekilemezsin" baskısı yapıldığı, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen İmambakır Üküş'un ise "Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize..." söyleminde bulunduğu duyuluyor.

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