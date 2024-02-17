CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partinin oyu 2019'da alınan yüzde 30,12'nin altına düşerse kurultay hazırlığına başlayacak. 31 Mart'ta CHP, Ankara ve İstanbul'da kazansa bile yüzde 30 kilit rakam olacak.

Türkiye, 31 Mart seçim sonuçlarına kilitlenirken CHP'de de sandık sonrası hesaplar kızıştı.

Eski CHP liderinin kasım ayında kaybettiği kurultayın rövanşını seçim sonrası almak istediği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda, yeni planlar üzerinde durduğu belirtildi. En son yerel seçimlerde partinin başında olan Kılıçdaroğlu yüzde 30,12 oy almış ve 11 büyükşehri kazanmıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Özgür Özel'in ilk seçimi olacak 31 Mart'ta yüzde 30 altına düşmesi durumunda kurultay hesapları başlayacak.

KAMERALARDAN UZAK KALACAK

Son girdiği iki seçimde yüksek oy aldığını düşünen Kılıçdaroğlu cephesinde partide kendisinden sonra yaşanılan değişimin başarılı sayılması için bu oyun üstüne çıkılması gerektiği tezini savunuyor. Bu kapsamda, Özgür Özel'in ilk sınavında Ankara ve İstanbul'u kazansa bile yüzde 30'un altında bir oy alınırsa kurultay zorlanacak. Kılıçdaroğlu cephesinde bu hesaplar yapılırken eski CHP liderinin seçimler bitene kadar sessizliğini koruması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, seçimler için Özgür Özel'den gelen "Sahaya çık" teklifini de geri çevirmişti. Seçim süresince, Kılıçdaroğlu ara ara gözükse de genel olarak kameralardan uzak kalacak. 31 Mart'tan sonra ise çıkan sonuca göre Kılıçdaroğlu harekete geçecek.