CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Olağanüstü Kurultay' açıklamasının ardından parti kulisleri hareketlendi. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden Bülent Kerimoğlu, "Kemal Bey itibarının iade edilmesi için yeniden aday olacak" açıklaması yaptı.

MHP'DEN UYARI: 'ÖZEL KURULTAY KARARI ALAMAZ'

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in "Olağanüstü kurultay kararı aldık" açıklamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bunun mümkün olmadığını söyledi. Yıldız, kasımda yapılan kurultay iptal edilirse mevcut yönetimin aldığı kararlar yok hükmünde olur" dedi.