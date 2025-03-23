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Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan CHP hamlesi! Yeniden aday olacak

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Bülent Kerimoğlu, “Kendisiyle günde 2 kez konuşuyorum. İtibarı için olağanüstü kongrede yüzde yüz aday olacak” dedi.

Akşam Gazetesi23 Mart 2025 Pazar 08:31 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan CHP hamlesi! Yeniden aday olacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Olağanüstü Kurultay' açıklamasının ardından parti kulisleri hareketlendi. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden Bülent Kerimoğlu, "Kemal Bey itibarının iade edilmesi için yeniden aday olacak" açıklaması yaptı.

MHP'DEN UYARI: 'ÖZEL KURULTAY KARARI ALAMAZ'

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in "Olağanüstü kurultay kararı aldık" açıklamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bunun mümkün olmadığını söyledi. Yıldız, kasımda yapılan kurultay iptal edilirse mevcut yönetimin aldığı kararlar yok hükmünde olur" dedi.

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