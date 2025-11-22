İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan “çürük elmalar'' göndermesi: Yolsuzluklara bulaşmış olan CHP'den arındırılmalı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla partisinin yolsuzluk iddialarıyla anılamayacağını belirterek “Hesap vermek namus borcudur. Yolsuzluklara bulaşmış olanlar partiden arındırılmalıdır.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ22 Kasım 2025 Cumartesi 19:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin içinde bulunduğu rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Kılıçdaroğlu, parti yönetimine ve kadrolarına sert mesajlar verdi.

"CHP HESAP VERMELİ, ARINDIRILMALI"

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarda rüşvet ve yolsuzluk bataklığında olan CHP'nin hesap vermesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluklara bulaşmış olan partiden arındırılmalı" ifadeleriyle "çürük elmalara" gönderme yaptı.

"KARDEŞLİK SÜRECİNİN İÇİNDE OLMALI"

Ayrıca Kılıçdaroğlu, Terörsüz Türkiye hedefiyle devreye konan "Kardeşlik Süreci"ne CHP'nin dahil olmamasına da tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarında "Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır." ifadelerine de yer verdi.

