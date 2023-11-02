CHP'nin aylardır beklenen 38. Olağan Kurultayı'nın ilk günü olan 4 Kasım'da CHP'nin yeni patronu belirlenecek. CHP'nin yeni liderini ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen büyük kurultay delegeleri belirleyecek. O nedenle delegelere yönelik kulis sandıkta oylama saatine kadar sürecek. Öncesinde ise gözler delegelerin konaklayacakları otellerde olacak. Genel Merkez'in, ikna hesaplarını da dikkate alacak şekilde otel planlaması yaptığı belirtildi. Bu kapsamda bin 370 delege, 14 ayrı otelde konaklayacak. 14 ayrı otelden rezervasyon yaptıran Genel Merkez, İstanbul ve İzmir delegelerinin kalacağı otele başka hiçbir ili dahil etmedi. Genel Merkezcilerin konaklayacağı otellerin ise daha dağınık olduğu gözlendi. Bazı otellerde ise hem değişimci hem de Genel Merkezciler kalacak.

KULİSLERDE 3 SENARYO

Kurultaya günler kala, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Genel Başkan Adayı Özgür Özel için 185 delegenin imzasını toplaması, ana muhalefet koridorlarını hareketlendirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kulislerde, hafta sonu yapılacak büyük kurultayın sonucu konusunda 3 senaryo üzerinde duruluyor. İlk senaryoya göre, CHP'de kurultayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açık ara kazanıyor. Bu senaryoyu savunanlar, Özel'in elinde altında tuttuğu delege sayısının abartıldığını ifade ediyor. İkinci senaryoda ise Kılıçdaroğlu, 75-100 delege farkla kazanıyor. Bu senaryoyu dillendirenlerdeyse, Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki yarışta İstanbul delegesinden çok Anadolu delegesinin belirleyici olacağı fikri hakim. Üçüncü senaryoda ise, Özel 60-70 delege farkı ile genel başkan seçiliyor. Bu senaryoya göre, Kılıçdaroğlu, kıyı bölgelerde ve İstanbul'da delege üstünlüğünü yitirdiği için yarışı kaybediyor.