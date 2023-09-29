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Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cüleri sevindiren AİHM kararına savunma

AİHM'in FETÖ üyeliğinden ceza alan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye hakkında ihlal kararı vermesine Türkiye BÜYÜK tepki göstermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin tepkisini çeken, FETÖ'cüleri sevindiren AİHM kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla savundu. FETÖ'cü isimler Kılıçdaroğlu'nun sözlerine destek verirken, açıklamanın sevindirici olduğu yorumunda bulundu.

Sabah29 Eylül 2023 Cuma 21:31 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cüleri sevindiren AİHM kararına savunma
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AİHM, ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden ceza alan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye hakkında ihlal kararı verdi. AİHM kararı sonrasında siyasiler bu karara tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AİHM KARARINA DESTEK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin tepkisini çeken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını ise sevindiren AİHM kararını savundu. Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu Twitter/X'den yaptığı açıklamada, "Anlaşılan o ki Saray Hükümeti, "Türkiye'yi daha ne kadar itibarsızlaştırabilirim, daha ne kadar küçük düşürebilirim" arayışına girmiş. İçeride AYM kararlarını uygulamayarak 'ben anayasayı tanımıyorum' diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor. Bakmayın "dik durma, boyun eğmeme" yalanlarına... Türkiye, uluslararası sözleşmelerde AİHM kararlarına bağlı olduğunu beyan etmiş, bu kararları uygulayacağına söz vermiştir. Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLER AÇIKLAMAYA SEVİNDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Sosyal medyada ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki yağdı. FETÖ'cü isimler ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine destek verdi. Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Aslan "Gecikmeli de olsa Kemal Kılıçdaroğlu AİHM kararlarının bağlayıcılığını hatırlattı" diyerek Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını destekledi. Kimi FETÖ hesapları ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının sevindirici olduğunu vurguladı.

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