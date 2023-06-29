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Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan fıkra gibi açıklama: Koltuk hırsım olmadı!

Kaybettiği seçimlere rağmen CHP Genel Başkanlığı'nı ısrarla bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu güldüren bir açıklamaya imza attı. Kılıçdaroğlu, “Yaşamımın hiçbir döneminde koltuk hırsım olmadı” diye konuştu.

29 Haziran 2023 Perşembe 14:41 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan fıkra gibi açıklama: Koltuk hırsım olmadı!
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Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olarak çıktığı her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir hezimeti daha hanesine yazdırdı.

Kendi seçtiği delegeleri dışında partisinde istenmeyen isimlerden biri haline dönüşen CHP'li isim, bu durumu ısrarla görmezden geldi.

Seçim sonrası "yola devam" kararı veren Kılıçdaroğlu, tepkileri de üzerine çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'KOLTUK SEVDASI'

Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu, gözünü koltuğa dikenleri ise hedef gösteriyor.

Son olarak Canan Kaftancıoğlu'nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına koyan Kılıçdaroğlu, yine ilginç bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

Serbestiyet yazarlarının sorularına yazılı olarak cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, kendi 'koltuk sevdası'na yönelik garip bir savunma yaptı.

"MESELE KOLTUĞU BIRAKAMAMAK MI?"

Yıldıray Oğur'un "Seçimlerden sonraki açıklama ve siyasetiniz, koltuğu bırakmamak olarak görülüyor. Neden CHP liderliğinde yerel seçimlere kadar ya da bir süre daha kalmak istiyorsunuz? Mesele koltuğu bırakamamak mı? Motivasyonunuz nedir, seçmenlerinizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Partinin geleceğiyle ilgili endişeleriniz ve korkularınız mı var?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"YAŞAMIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE KOLTUK HIRSIM OLMADI"

Evet, Türkiye'yi barıştırmak temel hedefim. Bugün de aynı düşünceyi taşıyorum. Siyasette hırsı olmayan ama siyaseti akılcı politikalarla yürütmek isteyen bir siyasetçiyim. Yaşamımın hiçbir döneminde de koltuk hırsım olmadı. Ki sadece bir imgelem olarak değil, somut olarak da o koltukta oturan olmadım; tercihim vatandaşlarımızın arasında olmaktan yana oldu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım. CHP'nin şu an itibariyle kaptanı benim. Ve şu anki görevim, grup konuşmamda da belirttiğim gibi CHP'yi güvenli bir limana götürmektir.

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