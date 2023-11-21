Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ''Önder Sav'' benzetmesi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13,5 yıllık genel başkanlığı sona eren Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına Ankara'da açtığı ofiste devam ediyor. Yeni Genel Başkan Özgür Özel hakkında kamuoyunda sıklıkla dile getirilen "Emanetçi" söyleminden rahatsız olduğu öğrenilen Kılıçdaroğlu, "Genel başkanın üzerinde hiçbir vesayetin olmaması gerektiğini" belirtti.

İMAMOĞLU VESAYET KURMAK İSTİYOR

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecinde değişimcilere verdiği destekle gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanı olarak seçilen Özgür Özel üzerinde vesayet kurmaya çalıştığını" belirtti. Yeni Şafak'ın haberine göre, İmamoğlu'nun, genel başkan üzerinde kurmaya çalıştığı vesayetin partinin geleceği açısından tehlike arz ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun, Özel üzerinde kurmaya çalıştığı vesayetin mutlaka ama mutlaka kırılması gerektiğini ve bunun için Özel'in cesaretlendirilmesi gerektiğini" söyledi.

TECRÜBELERİMİ PAYLAŞABİLİRİM

İmamoğlu'nun vesayetinin kırılması gerektiğini de kendi üzerinden örnek vererek anlatan Kılıçdaroğlu, "2010 yılında genel başkan seçildiğinde, dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın bugün İmamoğlu'nun yapmaya çalıştığı gibi kendi üzerinde bir vesayet kurmaya çalıştığını" ifade etti. Kılıçdaroğlu, talep etmesi halinde Özel'le tavsiye ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

HEPSİNİ SAF DIŞI BIRAKTI

2010 yılında genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu'nun Önder Sav tarafından yönetildiği kamuoyunda konuşulmuştu. Sonraki süreçte Kılıçdaroğlu, Önder Sav dahil kendisine karşı olan tüm muhalif isimleri saf dışı bırakmıştı.